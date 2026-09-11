Виктор Панченко назвал три главных трансфера лета в РПЛ и удивился сделке "Зенита"

Лучший бомбардир чемпионата России-93 Виктор Панченко в интервью Rusfootball.info определил три главных приобретения клубов РПЛ по итогам закрывшегося минувшей ночью трансферного окна.

Фото: ФК "Локомотив"

"Под первым номером назову переход Мостового из "Зенита" в "Локо". Под вторым — Карпукаса в обратном направлении. Под третьим — приобретение столь необходимого "Краснодару" крайка Кристиана", — заявил Панченко.

"Не скрою, удивлен переездом Карпукаса в Питер. Вообще история показывает, кто из "Локомотива" уходит, больше нигде не играет. Не будем даже брать Баринова, вспомним его предшественника, тоже "опорника", Мухина, которого армейцы быстро отправили в аренду", — отметил Панченко.

"Надеюсь, что Артем прервет эту традицию и в полной мере будет востребован на новом месте. Хотя объективно в этом специфическом коллективе заиграть очень непросто", — добавил он.