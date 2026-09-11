Виктор Панченко назвал три главных трансфера лета в РПЛ и удивился сделке "Зенита"

"Под первым номером назову переход Мостового из "Зенита" в "Локо". Под вторым — Карпукаса в обратном направлении. Под третьим — приобретение столь необходимого "Краснодару" крайка Кристиана", — заявил Панченко.
При этом больше всего экс-футболиста удивил переход Карпукаса в "Зенит". Панченко напомнил, что некоторые игроки после ухода из "Локомотива" сталкивались с трудностями в новых командах.
"Не скрою, удивлен переездом Карпукаса в Питер. Вообще история показывает, кто из "Локомотива" уходит, больше нигде не играет. Не будем даже брать Баринова, вспомним его предшественника, тоже "опорника", Мухина, которого армейцы быстро отправили в аренду", — отметил Панченко.
При этом бывший нападающий выразил надежду, что Карпукас сумеет закрепиться в составе петербуржцев.
"Надеюсь, что Артем прервет эту традицию и в полной мере будет востребован на новом месте. Хотя объективно в этом специфическом коллективе заиграть очень непросто", — добавил он.
Rusfootball.info