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Виктор Панченко назвал три главных трансфера лета в РПЛ и удивился сделке "Зенита"

Лучший бомбардир чемпионата России-93 Виктор Панченко в интервью Rusfootball.info определил три главных приобретения клубов РПЛ по итогам закрывшегося минувшей ночью трансферного окна.
Фото: ФК "Локомотив"
Панченко составил собственную тройку лучших приобретений клубов РПЛ. На первое место бывший футболист поставил переход Андрея Мостового из "Зенита" в "Локомотив", а следом расположил сделку между теми же клубами в обратном направлении.

"Под первым номером назову переход Мостового из "Зенита" в "Локо". Под вторым — Карпукаса в обратном направлении. Под третьим — приобретение столь необходимого "Краснодару" крайка Кристиана", — заявил Панченко.

При этом больше всего экс-футболиста удивил переход Карпукаса в "Зенит". Панченко напомнил, что некоторые игроки после ухода из "Локомотива" сталкивались с трудностями в новых командах.

"Не скрою, удивлен переездом Карпукаса в Питер. Вообще история показывает, кто из "Локомотива" уходит, больше нигде не играет. Не будем даже брать Баринова, вспомним его предшественника, тоже "опорника", Мухина, которого армейцы быстро отправили в аренду", — отметил Панченко.

При этом бывший нападающий выразил надежду, что Карпукас сумеет закрепиться в составе петербуржцев.

"Надеюсь, что Артем прервет эту традицию и в полной мере будет востребован на новом месте. Хотя объективно в этом специфическом коллективе заиграть очень непросто", — добавил он.

Rusfootball.info

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