Бубнов предсказал, какое место займет Сафонов в рейтинге лучших вратарей мира

"Ну он заслужил в топ-10 быть. Но он точно не лучший в этом топ-10. Думаю, место между пятым и шестым, может быть", — заявил Бубнов.
В прошлом сезоне Сафонов закрепился в роли основного голкипера "ПСЖ". Вместе с парижанами россиянин стал чемпионом Франции, выиграл Межконтинентальный кубок и Лигу чемпионов.
Помимо Сафонова, на награду претендуют Яссин Буну, Тибо Куртуа, Жоан Гарсия, Грегор Кобель, Эмилиано Мартинес, Давид Райя, Эдуард Менди, Унаи Симон и Возинья.
Победителя объявят 26 октября в Лондоне во время церемонии вручения "Золотого мяча".
Источник: "Коммент.Шоу"