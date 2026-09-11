Бубнов предсказал, какое место займет Сафонов в рейтинге лучших вратарей мира

Александр Бубнов предположил, на какой позиции Матвей Сафонов окажется среди десяти претендентов на награду лучшему вратарю года.

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"Ну он заслужил в топ-10 быть. Но он точно не лучший в этом топ-10. Думаю, место между пятым и шестым, может быть", — заявил Бубнов.

Бубнов оценил шансы голкипера "ПСЖ" в голосовании France Football. По мнению эксперта, Сафонов достоин присутствовать среди десяти номинантов, однако рассчитывать на первое место ему будет сложно.В прошлом сезоне Сафонов закрепился в роли основного голкипера "ПСЖ". Вместе с парижанами россиянин стал чемпионом Франции, выиграл Межконтинентальный кубок и Лигу чемпионов.Помимо Сафонова, на награду претендуют Яссин Буну, Тибо Куртуа, Жоан Гарсия, Грегор Кобель, Эмилиано Мартинес, Давид Райя, Эдуард Менди, Унаи Симон и Возинья.Победителя объявят 26 октября в Лондоне во время церемонии вручения "Золотого мяча".Источник: "Коммент.Шоу"