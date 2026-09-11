Ротенберг придумал необычного соперника для сборной России по футболу

"В СССР так и играли. Всеволод Бобров — пример. Если мы, хоккеисты, сыграем в футбол с футболистами, конечно, нам будет тяжело. Но если мы потом пригласим футболистов сыграть в хоккей, то возникает вопрос катания и владения коньком, а это еще сложнее", — заявил Ротенберг.
Тренер предложил не ограничиваться идеей и проработать возможность проведения таких встреч совместно с РФС и ФХР.
"Надо сделать такой товарищеский матч. В советское время все играли и в футбол, и в хоккей. Это точно можно организовать. Давайте совместно с РФС и ФХР проработаем этот вопрос, чтобы наши сборные сыграли между собой. Найдем время и сыграем в футбол, в хоккей. А у кого больше шансов — игра покажет", — добавил Ротенберг.
Источник: Sport24