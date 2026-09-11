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Ротенберг придумал необычного соперника для сборной России по футболу

Главный тренер "России 25" Роман Ротенберг предложил организовать матчи между футбольной и хоккейной сборными страны сразу в двух видах спорта.
Фото: Сборная России по хоккею
Ротенберг прокомментировал сложности сборной России по футболу с поиском соперников для товарищеских встреч. Первый вице-президент ФХР считает, что необычным решением может стать противостояние футболистов и хоккеистов.

"В СССР так и играли. Всеволод Бобров — пример. Если мы, хоккеисты, сыграем в футбол с футболистами, конечно, нам будет тяжело. Но если мы потом пригласим футболистов сыграть в хоккей, то возникает вопрос катания и владения коньком, а это еще сложнее", — заявил Ротенберг.

Тренер предложил не ограничиваться идеей и проработать возможность проведения таких встреч совместно с РФС и ФХР.

"Надо сделать такой товарищеский матч. В советское время все играли и в футбол, и в хоккей. Это точно можно организовать. Давайте совместно с РФС и ФХР проработаем этот вопрос, чтобы наши сборные сыграли между собой. Найдем время и сыграем в футбол, в хоккей. А у кого больше шансов — игра покажет", — добавил Ротенберг.

Источник: Sport24

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