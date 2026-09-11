Ротенберг придумал необычного соперника для сборной России по футболу

Главный тренер "России 25" Роман Ротенберг предложил организовать матчи между футбольной и хоккейной сборными страны сразу в двух видах спорта.

Фото: Сборная России по хоккею

"Надо сделать такой товарищеский матч. В советское время все играли и в футбол, и в хоккей. Это точно можно организовать. Давайте совместно с РФС и ФХР проработаем этот вопрос, чтобы наши сборные сыграли между собой. Найдем время и сыграем в футбол, в хоккей. А у кого больше шансов — игра покажет", — добавил Ротенберг.