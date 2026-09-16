Булыкин назвал место "Локомотива" по итогам сезона, и это не топ-3

"Понятно, что результаты "Локомотива" сейчас — катастрофа! Такого никто не ожидал и не мог себе представить. Но я думаю, что все наладится. Пауза на сборные будет как раз к месту. Пришли новые игроки, они должны помочь клубу. Не верю, что "Локомотив" будет бороться за выживание — они смогут выправить положение. Думаю, по итогу сезона они будут в первой восьмерке", — сказал Булыкин.
После восьми туров железнодорожники находятся на 13-й строчке таблицы. В предыдущей встрече РПЛ "Локомотив" уступил на выезде "Зениту" со счётом 1:2.
Rusfootball.info