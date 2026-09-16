Булыкин: Краснодар уже не такой мощный, как раньше

"Конечно, у "Краснодара" не получилось взять столько очков, сколько хотели в этих матчах. А в последней игре вообще могли и проиграть "Акрону", — заявил Булыкин.
Одной из причин эксперт назвал состояние Джона Кордобы. Нападающий вернулся после травмы, но пока не набрал оптимальную форму.
"Краснодар" сейчас уже не такой мощный, как раньше. Даже с возвращением Кордобы. После травмы он пока не особо забивает. Понятно, что ему нужно время. Все эти моменты накладываются друг на друга", — отметил Булыкин.
При этом он по-прежнему считает "Краснодар" одной из наиболее стабильных команд РПЛ. После восьми туров клуб лидирует с 20 очками и на четыре балла опережает идущий вторым "Спартак".
В девятом туре "Краснодар" 17 сентября сыграет на выезде с "Оренбургом".
Источник: "Матч ТВ"