Булыкин: Краснодар уже не такой мощный, как раньше

Фото: ФК "Краснодар"

"Конечно, у "Краснодара" не получилось взять столько очков, сколько хотели в этих матчах. А в последней игре вообще могли и проиграть "Акрону", — заявил Булыкин.

"Краснодар" сейчас уже не такой мощный, как раньше. Даже с возвращением Кордобы. После травмы он пока не особо забивает. Понятно, что ему нужно время. Все эти моменты накладываются друг на друга", — отметил Булыкин.