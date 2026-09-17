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В "Крыльях Советов" назвали справедливым результат встречи с "Локомотивом"

Сергей Булатов назвал закономерным итогом ничью "Крыльев Советов" с "Локомотивом" в девятом туре РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Наставник самарцев считает, что его команда могла добиться большего благодаря моментам в концовке, однако с учётом хода встречи результат получился справедливым.

- Ничья на выезде, ничья в Москве, ничья с большим клубом - это для нас неплохой результат. Но исходя из того, как складывался матч, мы могли рассчитывать на большее. Очень хотелось забить в конце, когда были моменты, но в то же время мы понимаем, что проигрывали 0:1 и переломили ход игры, - заявил Булатов в эфире "Матч ТВ".

"Крылья Советов" сумели отыграться во втором тайме и завершили встречу со счётом 1:1. После девяти туров самарская команда набрала 11 очков и располагается на девятой строчке чемпионата России.

После паузы в РПЛ подопечные Булатова 10 октября примут московский "Спартак".

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