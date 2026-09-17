В "Крыльях Советов" назвали справедливым результат встречи с "Локомотивом"

Фото: ПФК "Крылья Советов"

- Ничья на выезде, ничья в Москве, ничья с большим клубом - это для нас неплохой результат. Но исходя из того, как складывался матч, мы могли рассчитывать на большее. Очень хотелось забить в конце, когда были моменты, но в то же время мы понимаем, что проигрывали 0:1 и переломили ход игры, - заявил Булатов в эфире "Матч ТВ".