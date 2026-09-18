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Президент РПЛ Алаев отреагировал на ситуацию с финансовыми проблемами "Ростова"

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами "Ростова".
Фото: РПЛ
По словам Алаева, в следующем туре он будет в Ростове и обсудит ситуацию.

- Мы с "Ростовом" находимся в контакте, но ситуацию с долгами клуба не хотелось бы обсуждать. Мне нечего добавить к словам руководства.
В следующем туре РПЛ я буду в Ростове, мы спокойно обсудим ситуацию. Надеюсь, к тому времени будут новости, - приводит слова Алаева "Чемпионат".

Ранее генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка сообщал, что у южан есть финансовые проблемы. Журналист Иван Карпов сообщал, что клубу заблокировали счета из-за задолженностей.

После девяти сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с восьмью набранными очками в своем активе.

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