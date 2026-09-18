В "Ростове" отреагировали на слухи о долгах и отставке Альбы: мы уже привыкли

"Мы уже привыкли. Потому что довольно часто в последнее время эти слухи есть. Стараемся не обращать внимания и работать в обычном режиме", — заявил Мелехин.
Защитник также отметил, что внутри команды сохраняется сплоченная атмосфера. Сам футболист готов брать на себя больше ответственности и постепенно становиться одним из лидеров коллектива.
"В целом у нас сплоченный боевой коллектив. И много ребят у нас, которые могут на себя брать ответственность, быть лидером. Конечно, со своей стороны тоже бы хотелось становиться лидером", — добавил Мелехин.
После девяти туров "Ростов" набрал восемь очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет 9 октября дома против "Акрона".
Источник: "Матч ТВ"