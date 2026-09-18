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В "Ростове" отреагировали на слухи о долгах и отставке Альбы: мы уже привыкли

Защитник "Ростова" Виктор Мелехин рассказал, как команда воспринимает регулярные сообщения о финансовых проблемах клуба и возможном уходе главного тренера Джонатана Альбы.
Фото: ФК "Ростов"
В начале сентября в СМИ появилась информация о том, что Альба может покинуть "Ростов". Кроме того, неоднократно сообщалось о возможном наличии долгов у клуба. По словам Мелехина, подобный информационный фон уже стал привычным для футболистов.

"Мы уже привыкли. Потому что довольно часто в последнее время эти слухи есть. Стараемся не обращать внимания и работать в обычном режиме", — заявил Мелехин.

Защитник также отметил, что внутри команды сохраняется сплоченная атмосфера. Сам футболист готов брать на себя больше ответственности и постепенно становиться одним из лидеров коллектива.

"В целом у нас сплоченный боевой коллектив. И много ребят у нас, которые могут на себя брать ответственность, быть лидером. Конечно, со своей стороны тоже бы хотелось становиться лидером", — добавил Мелехин.

После девяти туров "Ростов" набрал восемь очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет 9 октября дома против "Акрона".

Источник: "Матч ТВ"

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