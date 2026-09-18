В "Ростове" отреагировали на слухи о долгах и отставке Альбы: мы уже привыкли

Защитник "Ростова" Виктор Мелехин рассказал, как команда воспринимает регулярные сообщения о финансовых проблемах клуба и возможном уходе главного тренера Джонатана Альбы.

Фото: ФК "Ростов"

"Мы уже привыкли. Потому что довольно часто в последнее время эти слухи есть. Стараемся не обращать внимания и работать в обычном режиме", — заявил Мелехин.