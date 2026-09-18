«Краснодар» рискует выпасть из чемпионской гонки из-за этой ошибки: она уже отразилась на результатах

Rusfootball.info - о кризисе «Краснодара».

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«Мы потеряли два очка, могли выиграть спокойно. В первом тайме реализуй свои моменты — и все. «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать. Мы полностью забрали инициативу, у них не проходил выход из обороны, и они не знали, что делать на поле», - приводит слова футболиста «Матч ТВ»

«Я не понимаю, как можно бороться за чемпионство, имея в составе Уткина и Оздоева? Это же смех!

Особенно вопрос по Уткину: человек оказался не нужен в «Торпедо». В общем, если «Краснодар» не проснется, то они могут попрощаться с мечтами о чемпионстве. Тот же «Спартак» сейчас хорош и вполне может нагнать их», - сказал Червиченко в интервью Rusfootball.info

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