«Краснодар» рискует выпасть из чемпионской гонки из-за этой ошибки: она уже отразилась на результатах

«Краснодар» страдает без качественной десятки - Мусаев положился на Кривцова, а после травмы полузащитника не нашел ему равноценной замены
В сентябре у подопечных Мурада Мусаева был не самый трудный календарь – «Крылья Советов» на выезде, домашняя встреча с «Акроном» и гостевой матч с «Оренбургом», и во всех играх «Краснодар» смог добиться лишь ничьей. Первый тревожный сигнал появился во втором тайме в Самаре, когда вице-чемпион России после уверенной первой половины подсел и дважды пропустил.
То был третий матч без главного креативщика Никиты Кривцова – полузащитник уверенно заменил Эдуарда Сперцяна, но получил тяжелую травму и выбыл как минимум до весенней части сезона. В игре с «Крыльями» южане попробовали в роли «десятки» Кристиана, а на правом фланге номинального форварда Дмитрия Воробьева. Когда стало ясно, что бразилец не добавляет мысли в финальной трети, игру вышел спасать Даниил Уткин и Хуан Боселли. Россиянин за 41 минуту на поле ни разу не пробил в створ и отдал одну прогрессивную передачу – очень скудно для футболиста, который должен отвечать за построение атак.
В восьмом туре с «Акроном» Мусаев и вовсе выпустил трио оборонительных полузащитников: Кевин Ленини, Александр Черников и Дуглас Аугусто. За создание голевых моментов пришлось отвечать крайним защитникам – Лукасу Оласе и Валентину Пальцеву. Вингеры насыщали штрафную и ждали проникающих передач, а отдавать их было некому! В итоге – спасение ничьи на последних минутах, а тренерский штаб вновь вынужден перестраивать схему.
Перед «Оренбургом» Мусаев открыто признался, что команда все еще находится в поиске оптимальных решений: «В прошлом матче (c «Акроном» – Прим.) нам не понравилось, как мы сыграли в центре. Было три оборонительных полузащитника. Не хватало игрока, который играл бы на позиции «десятки». Так что решили выпустить профильного Уткина, который играет на этой позиции», - сказал специалист в эфире «Матч ТВ».
Ставка на футболиста, который полгода назад оказался не нужен «Торпедо», не сработала. В Оренбурге «быки» провели один из худших матчей в сезоне по голевым моментам (5), выходам на чужую половину соперника (55), потерям (73). Но еще больше бросается в глаза то, что «Краснодар» нанес лишь один удар в створ – на 73-й минуте, а командный прессинг совершенно не работал! По обоим компонентам это была худшая игра в сезоне.
Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев и вовсе считает, что уральцы потеряли два очка во встрече с лидером чемпионата:
«Мы потеряли два очка, могли выиграть спокойно. В первом тайме реализуй свои моменты — и все. «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать. Мы полностью забрали инициативу, у них не проходил выход из обороны, и они не знали, что делать на поле», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».
Уткин вновь провел неубедительный матч с нулем по ряду ключевых показателей, а выход Дмитрия Воробьева и Магомеда Оздоева никак не помог черно-зеленым, хотя это главные опции Мусаева по усилению игры. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что этого недостаточно для борьбы за чемпионство:
«Я не понимаю, как можно бороться за чемпионство, имея в составе Уткина и Оздоева? Это же смех!
Особенно вопрос по Уткину: человек оказался не нужен в «Торпедо». В общем, если «Краснодар» не проснется, то они могут попрощаться с мечтами о чемпионстве. Тот же «Спартак» сейчас хорош и вполне может нагнать их», - сказал Червиченко в интервью Rusfootball.info
Особенно вопрос по Уткину: человек оказался не нужен в «Торпедо». В общем, если «Краснодар» не проснется, то они могут попрощаться с мечтами о чемпионстве. Тот же «Спартак» сейчас хорош и вполне может нагнать их», - сказал Червиченко в интервью Rusfootball.info
Главная ошибка клуба в том, что он впал в зависимость от Кривцова – от этого уже пострадал «Спартак», потеряв Эсекьеля Барко, и «Локомотив», расставшийся с Алексеем Батраковым. А часто критикуемый Сергей Семак неоднократно справлялся с перестроениями в середине – петербуржцы не теряют остроты без Вендела, справились после ухода Клаудиньо и Малкома, не стали слабее и во время травмы Максима Глушенкова. Конечно, у клубов совершенно разные ресурсы, но все же топ-клуб не должен идти ва-банк, делая ставку на одного футболиста, тем более – не имея ему равноценной замены.
Не справляются и вингеры, привыкшие получать мяч у чужой штрафной - упала даже результативность Батчи
Что не менее важно – у «Краснодара» из-за отсутствия качественной «десятки» совершенно выпали из игры вингеры. Жоао Батчи и Хуан Боселли после травмы Никиты Кривцова забили лишь по одному мячу, а Кристиан записал на свой счет одну голевую передачу.
Не может завестись и Джон Кордоба с Дмитрием Воробьевым – форвардов не снабжают большим количеством передач, и результативность «Краснодара» резко упала. Да, на паузу «быки» ушли лидерами чемпионата, но сразу после матчей сборных им предстоит сыграть с «Зенитом» – и отрыв в два очка от «Динамо», «Спартака» и ЦСКА можно легко растерять.
За три недели наладить игру команды вполне реально, но без трансферов сделать это будет крайне тяжело. Окно закрылось, а на рынке свободных агентов, пожалуй, нет ни одного футболиста, который сходу мог бы добавить вариативности впереди. Придумает ли что-то Мусаев на этот раз, или «Краснодар» может прощаться с борьбой за чемпионство?
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Фотоматериалы: ФК «Краснодар».