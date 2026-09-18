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Агент назвал лучшую команду РПЛ на данный момент. И это не "Зенит"

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info назвал лучшую команду РПЛ по итогам восьми туров.
Фото: ФК "Краснодар"
- Сейчас сложно кого-то выделять, так как спады были у всех. Ровно никто не прошел эту часть, но давайте отметим "Краснодар". Несмотря на результаты и проблемы, они идут в лидерах, значит, и являются лучшими.

Травма Кривцова их сильно подкосила. Еще отмечу "Динамо" — они здорово сейчас играют и набирают очки. Видно, что Шварц достучался до игроков, каждый готов отдать всего себя за него. "Зенит" пока не в своей оптимальной форме, "Спартак" — тоже: то играет нормально, то провал, — сказал агент.

После девяти туров команда Мусаева набрала 21 очко и занимает первое место в таблице РПЛ. Следующий матч чемпионата "Краснодар" проведёт 10 октября дома против "Зенита".

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