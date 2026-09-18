В ЦСКА рассказали, сколько времени займет реабилитация Баринова

- Дмитрий Баринов перенес операцию в Мюнхене, она прошла в штатном режиме. Через три дня после операции он вернулся в Москву и в настоящее время проходит реабилитацию в расположении первой команды.
Планируется, что срок реабилитации составит порядка шести-шести с половиной месяцев, - приводит слова Безуглова "Матч ТВ".
Напомним, что полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов получил травму в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с московским "Локомотивом" (3:2). Сообщалось, что футболист частично повредил переднюю крестообразную связку коленного сустава - ранее он перенес операцию в Германии.
Баринов выступает за "армейцев" с января текущего года, всего он провел за красно-синих во всех турнирах 20 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.