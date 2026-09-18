Ловчев: телевидение сделало меня звездой

"Наверное, я был хорошим футболистом. Хотя, когда играл, звездой себя никогда не чувствовал. Звездой меня телевидение сделало, по крайней мере — популярной личностью", — рассказал Ловчев.
Экс-футболист добавил, что работа телеэкспертом стала важной частью его жизни и продолжает приносить ему узнаваемость. При этом молодое поколение уже воспринимает Ловчева прежде всего не как бывшего игрока.
"В Пскове на детском турнире спрашиваю у ребятни: "Вы меня знаете?" — "Конечно, вы комментатор!" Так что я уже не футболист, а комментатор. Но вот эта узнаваемость, уважение — они греют душу. Значит, что-то заметное ты в этой жизни сделал", — добавил Ловчев.
Источник: "Чемпионат"