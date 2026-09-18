Ловчев: телевидение сделало меня звездой

Бывший футболист Евгений Ловчев признался, что настоящую известность получил уже после завершения игровой карьеры благодаря работе на телевидении.

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Наверное, я был хорошим футболистом. Хотя, когда играл, звездой себя никогда не чувствовал. Звездой меня телевидение сделало, по крайней мере — популярной личностью", — рассказал Ловчев.