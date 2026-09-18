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Ловчев: телевидение сделало меня звездой

Бывший футболист Евгений Ловчев признался, что настоящую известность получил уже после завершения игровой карьеры благодаря работе на телевидении.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Ловчев отметил, что во времена выступлений на профессиональном уровне никогда не считал себя звездой. По его словам, тогда этот статус ассоциировался у него с такими футболистами, как Эдуард Стрельцов, Лев Яшин, Галимзян Хусаинов и Николай Осянин.

"Наверное, я был хорошим футболистом. Хотя, когда играл, звездой себя никогда не чувствовал. Звездой меня телевидение сделало, по крайней мере — популярной личностью", — рассказал Ловчев.

Экс-футболист добавил, что работа телеэкспертом стала важной частью его жизни и продолжает приносить ему узнаваемость. При этом молодое поколение уже воспринимает Ловчева прежде всего не как бывшего игрока.

"В Пскове на детском турнире спрашиваю у ребятни: "Вы меня знаете?" — "Конечно, вы комментатор!" Так что я уже не футболист, а комментатор. Но вот эта узнаваемость, уважение — они греют душу. Значит, что-то заметное ты в этой жизни сделал", — добавил Ловчев.

Источник: "Чемпионат"

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