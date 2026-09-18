Экс-спортдир "Оренбурга" поддержал футболиста "Краснодара": дайте ему время

- Он точно не инородное тело в "Краснодаре". Уверен, он свою пользу еще точно принесет. Ему бы только забить гол, и тогда все пойдет. У него разные периоды в карьере были: в "Оренбурге" в свое время Сычевой забивал практически в каждой игре, и Воробьеву пришлось присесть на скамейку.
Но он не ныл, пахал на тренировках и вернул себе место в составе. Здесь похожая история. Дайте ему время, и он проявит себя, - приводит слова Андреева "СЭ".
Дмитрий Воробьев перешел в "Краснодар" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2030 года. За южан нападающий провел во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Также он получил вызов в сборную России на предстоящие товарищеские матчи.
Напомним, что ранее Воробьев выступал за "Оренбург", "Волгарь", "Сочи" и "Нижний Новгород". После девяти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе.