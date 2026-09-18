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Угальде ответил, является ли "Спартак" претендентом на чемпионство

Форвард "Спартака" Манфред Угальде ответил, претендуют ли красно-белые на чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Угальде, "Спартак" борется за все трофеи.

- Конечно, мы боремся за чемпионство и за Кубок.

У нас есть все основания для этого, у нас хорошая команда, но как мы всегда говорим, самое важное — двигаться от матча к матчу, готовиться и продолжать, - приводит слова Угальде "РБ Спорт".

После девяти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.

В Кубке России красно-белые занимают первое место в группе A с семью баллами в своем активе после трех сыгранных туров. Также в этом квартете играют "Рубин", "Оренбург" и "Родина".

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