Угальде ответил, является ли "Спартак" претендентом на чемпионство

- Конечно, мы боремся за чемпионство и за Кубок.
У нас есть все основания для этого, у нас хорошая команда, но как мы всегда говорим, самое важное — двигаться от матча к матчу, готовиться и продолжать, - приводит слова Угальде "РБ Спорт".
После девяти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.
В Кубке России красно-белые занимают первое место в группе A с семью баллами в своем активе после трех сыгранных туров. Также в этом квартете играют "Рубин", "Оренбург" и "Родина".