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Лунев: мой прайм никуда и не уходил. Критика - это нормально

Вратарь "Динамо" Андрей Лунев заявил, что по-прежнему находится в хорошей форме, и спокойно относится к критике со стороны болельщиков.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
В девятом туре РПЛ "Динамо" разгромило "Ростов" на выезде со счетом 3:0. Лунев провел весь матч и отметился несколькими эффектными сейвами, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

"Мой прайм? Он никуда и не уходил. Был период травмы, а так, в принципе, я же здесь", — заявил Лунев.

Голкипер также высказался о критике, с которой столкнулся ранее. По его словам, ошибки являются естественной частью футбола даже для игроков самого высокого уровня.

"Это нормально, мы же живые люди. Мы же не роботы. Можем и ошибаться. Самые топовые футболисты ошибаются и допускают какие-то неточности. Главное, чтобы была стабильность в первую очередь. Стабильность на хорошем уровне", — добавил вратарь.

После девяти туров "Динамо" набрало 19 очков и занимает второе место в таблице чемпионата России. В следующем туре команда Сандро Шварца 11 октября сыграет на выезде с "Рубином".

Источник: "Матч ТВ"

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