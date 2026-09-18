Лунев: мой прайм никуда и не уходил. Критика - это нормально

"Мой прайм? Он никуда и не уходил. Был период травмы, а так, в принципе, я же здесь", — заявил Лунев.
Голкипер также высказался о критике, с которой столкнулся ранее. По его словам, ошибки являются естественной частью футбола даже для игроков самого высокого уровня.
"Это нормально, мы же живые люди. Мы же не роботы. Можем и ошибаться. Самые топовые футболисты ошибаются и допускают какие-то неточности. Главное, чтобы была стабильность в первую очередь. Стабильность на хорошем уровне", — добавил вратарь.
После девяти туров "Динамо" набрало 19 очков и занимает второе место в таблице чемпионата России. В следующем туре команда Сандро Шварца 11 октября сыграет на выезде с "Рубином".
Источник: "Матч ТВ"