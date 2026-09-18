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Форвард "Локомотива" Комличенко ответил, что нужно улучшить команде

Форвард "Локомотива" Николай Комличенко ответил, что нужно улучшить красно-зеленым.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Комличенко, "Локомотиву" нужно подтянуть бойцовские качества и менталку.

- Знаю мастерство наших ребят. Тренерский штаб бывал в разных ситуациях.
Нам осталось подтянуть бойцовские качества и менталку. Надо проверить себя. Да, это громкие слова, но от этого многое зависит.

Уверенность просто так не придет, - приводит слова Комличенко Sport24.

В девятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" 1:1. После девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с семью набранными очками в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-зеленые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

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