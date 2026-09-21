Сборная России представила новую форму с необычной деталью на воротнике

РФС и JOGEL показали новые домашний и гостевой комплекты сборной России, на которых разместили строки из государственного гимна.
Фото: РФС
Российский футбольный союз совместно со спортивным брендом JOGEL представил новую экипировку национальной команды.

Домашний комплект выполнен в красном цвете. На внутренней стороне воротника футболки расположены первые слова гимна России: "Россия — священная наша держава".

Гостевая форма получила белый цвет и другую строку внутри воротника: "Славься, страна! Мы гордимся тобой!".

Впервые футболисты сборной России должны выйти на поле в новой экипировке 29 сентября. В этот день национальная команда проведет в Казани матч против Ирана.

Источник: РФС

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