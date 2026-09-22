Агент Абаскаля сделал заявление о возвращении тренера в Россию: его лучшее время было тут

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль готов вновь работать в российском футболе, если получит конкретное предложение.
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press
Агент испанского специалиста Тимми Машедер заявил, что Абаскаль по-прежнему тепло относится к России и не исключает возвращения в РПЛ.

"Гильермо всегда говорил, что любит Россию и уважает российский футбол. Его лучшее время было тут, поэтому он готов вернуться, если будет конкретика", — заявил Машедер.

Абаскаль уже имеет опыт работы в России. Испанец возглавлял "Спартак" с 2022 по 2024 год. Под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали РПЛ.

При этом готовность специалиста вернуться пока не означает скорого назначения: по словам агента, для продолжения карьеры в России Абаскалю необходимо конкретное предложение.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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