Журова: говорят, стало хорошо на стадионах. Так может и стало хорошо из-за Fan ID?

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что Fan ID мог повлиять на безопасность на российских стадионах, и заявила, что не понимает часть претензий болельщиков к системе.
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Журова прокомментировала сообщения о возможном распространении Fan ID на матчи Кубка России. По ее словам, решение о применении системы должны принимать правительство и футбольные структуры, исходя из необходимости мер безопасности.

"Сейчас все спокойно, и люди говорят: "Зачем Fan ID, если и так хорошо?" Так, может, и стало хорошо, потому что есть Fan ID. Это надо спрашивать специалистов, которые отслеживают статистику", — заявила Журова.

Депутат также отметила, что процедура оформления карты болельщика, по ее опыту, не представляет серьезных сложностей. При этом она выразила непонимание позиции тех фанатов, которые отказываются получать документ из-за опасений за персональные данные.

"Переживают за данные, хотя все в Госуслугах есть. Для Fan ID ничего другого не надо: нажать кнопку и приложить фото", — сказала Журова.

Она добавила, что не берется однозначно оценивать систему и считает, что о ее плюсах и минусах должны говорить специалисты. При этом Журова подчеркнула, что решение об отмене Fan ID не требует изменения закона: соответствующие полномочия уже есть у правительства и спортивных федераций.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Fan ID планируется распространить на матчи Кубка России с 1 октября — документ, по его данным, понадобится на домашних стадионах клубов РПЛ.

Источник: "Советский спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится