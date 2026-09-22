Журова: говорят, стало хорошо на стадионах. Так может и стало хорошо из-за Fan ID?

"Сейчас все спокойно, и люди говорят: "Зачем Fan ID, если и так хорошо?" Так, может, и стало хорошо, потому что есть Fan ID. Это надо спрашивать специалистов, которые отслеживают статистику", — заявила Журова.
Депутат также отметила, что процедура оформления карты болельщика, по ее опыту, не представляет серьезных сложностей. При этом она выразила непонимание позиции тех фанатов, которые отказываются получать документ из-за опасений за персональные данные.
"Переживают за данные, хотя все в Госуслугах есть. Для Fan ID ничего другого не надо: нажать кнопку и приложить фото", — сказала Журова.
Она добавила, что не берется однозначно оценивать систему и считает, что о ее плюсах и минусах должны говорить специалисты. При этом Журова подчеркнула, что решение об отмене Fan ID не требует изменения закона: соответствующие полномочия уже есть у правительства и спортивных федераций.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Fan ID планируется распространить на матчи Кубка России с 1 октября — документ, по его данным, понадобится на домашних стадионах клубов РПЛ.
Источник: "Советский спорт"