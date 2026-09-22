Журова: говорят, стало хорошо на стадионах. Так может и стало хорошо из-за Fan ID?

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что Fan ID мог повлиять на безопасность на российских стадионах, и заявила, что не понимает часть претензий болельщиков к системе.

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

"Сейчас все спокойно, и люди говорят: "Зачем Fan ID, если и так хорошо?" Так, может, и стало хорошо, потому что есть Fan ID. Это надо спрашивать специалистов, которые отслеживают статистику", — заявила Журова.

"Переживают за данные, хотя все в Госуслугах есть. Для Fan ID ничего другого не надо: нажать кнопку и приложить фото", — сказала Журова.