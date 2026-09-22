Газзаев назвал лучшего легионера в истории чемпионатов России

Фото: ПФК ЦСКА

Поэтому в целом, если взять всех легионеров, – он лучший за всю историю российского чемпионата", - цитиреут Газзаева официальный сайт ЦСКА

"Какие остались воспоминания от работы с Вагнером? Откровенно могу сказать – просто великолепные! И как спортсмен, и как человек он проявил себя с самой лучшей стороны.В эту субботу, 26 сентября, состоится прощальный матч бразильского нападающего Вагнера Лава. Встреча, в которой "Легенды ЦСКА" сыграют против "Друзей Вагнера Лава", пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Начало - в 20:00 по московскому времени.Ранее пресс-служба "армейцев" сообщила, что в качестве тренеров команд в игре примут участие Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.Вагнер Лав провел в красно-синей футболке 259 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, в которых забил 124 гола и отдал 53 ассиста. В составе московской команды форвард завоевал 14 трофеев.