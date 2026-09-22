Чемпион России в составе "Краснодара" приостановил игровую карьеру

Бывший вратарь "Рубина" и "Краснодара" сообщил о решении приостановить карьеру.
Фото: ФК "Краснодар"
"Хороших вариантов так и не появилось. Поэтому пока ставлю карьеру на паузу.

Но не говорю, что завершил. Может быть, в зимнее трансферное окно что-нибудь всплывет", - цитирует Дюпина "РБ Спорт".

Последним клубом 38-летнего голкипера был "Сочи", который он покинул этим летом в качестве свободного агента в связи с истечением срока контракта.

Также за свою карьеру Дюпин защищал ворота казанского "Рубина", "Краснодара", "Кубани", махачкалинского "Анжи", "СКА-Энергии" и ряда других команд. В составе "быков" вратарь завоевал титул чемпиона России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится