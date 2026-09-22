"Выше середины таблицы в этом сезоне не прыгнут". Наумов оценил перспективы "Локомотива"

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением о перспективах "железнодорожников" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
- Какое впечатление оставляет наш чемпионат по итогам прошедших туров?

- В принципе и думал, что такой чемпионат будет, и чемпионат у нас неплохой. Смотрите - пять-шесть команд борются за золото. Очень плотная группа вверху - это всегда интересно, нет огромного разрыва по набранным очкам, как это было раньше, когда "Зенит" отрывался. Так что интересный чемпионат. Многие матчи очень впечатляют.

Но есть и разочарования. Такие, как "Локомотив". Очень печально, что команда опустилась вниз.

- Считаете, что "Локомотив" не сможет бороться за высокие места?

- Да. Если возьмут шестое место, это уже здорово будет. Но думаю, вряд ли даже это получится: выше середины таблицы в этом сезоне не прыгнут.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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