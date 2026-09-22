Мостовой рассказал, какое место по итогам сезона будет провалом для «Спартака»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о московском «Спартаке».
Фото: ФК "Спартак"
Мостовой заявил, что клуб точно будет в тройке призеров.

«Я еще в самом начале сказал, что «Спартак» обязан быть в тройке, по-другому никак. Место ниже третьего будет считаться провалом. У «Спартака» хороший состав, игроки высокого уровня. Лучше только у «Краснодара» и «Зенита».

Считаю, что с таким подбором футболистов Карседо обязан затащить команду в призеры. В это хочется верить», - сказал Мостовой.

После девяти туров «Спартак» набрал 19 очков и идёт вторым, отставая от «Краснодара» на два балла. 10 октября красно-белые встретятся в Самаре с «Крыльями Советов».

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