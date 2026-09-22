Мостовой рассказал, какое место по итогам сезона будет провалом для «Спартака»

«Я еще в самом начале сказал, что «Спартак» обязан быть в тройке, по-другому никак. Место ниже третьего будет считаться провалом. У «Спартака» хороший состав, игроки высокого уровня. Лучше только у «Краснодара» и «Зенита».
Считаю, что с таким подбором футболистов Карседо обязан затащить команду в призеры. В это хочется верить», - сказал Мостовой.
После девяти туров «Спартак» набрал 19 очков и идёт вторым, отставая от «Краснодара» на два балла. 10 октября красно-белые встретятся в Самаре с «Крыльями Советов».