"Думал, что без труда справлюсь с нападающим, которому под 40". Защитник "Спартака" - о Дзюбе

"Когда Дзюба присутствовал на поле, было невероятно трудно. Меня по поводу него предостерегали, но я думал, что без труда справлюсь с нападающим, которому под 40. Но играть против него очень сложно.
Это физически сильный и умный игрок. Борьбу в воздухе у него выиграть невозможно. Поэтому против Дзюбы нужно обороняться вместе с партнерами", - сказал Ву в подкасте на YouTube-канале "Спартака".
Кристофер Ву присоединился к "Спартаку" в сентябре прошлого года, перейдя из французского "Ренна". Футболист заключил контракт с московским клубом до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Ву, выступающий на позиции центрального защитника, провел 11 матчей за красно-белых и отметился одним забитым мячом. Всего на его счету 4 гола в 39 играх за столичную команду во всех турнирах.