Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала пять номинантов на награду лучшему игроку сентября. В список претендентов вошли: нападающий Манфред Угальде, полузащитники Роман Зобнин и Жедсон Фернандеш, вингер Пабло Солари и вратарь Александр Максименко.
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков команды на официальном сайте клуба и в приложении.
Красно-белые набрали 19 очков в 9 стартовых турах РПЛ и ушли на международную паузу, располагаясь на четвертом месте в турнирной таблице.
"Спартак" объявил имена номинантов на приз лучшему игроку сентября
Стали известны претенденты на приз лучшему игроку красно-белых по итогам месяца.
Фото: ФК "Спартак"