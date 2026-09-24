В "Факеле" неудовлетворительно оценили результаты команды на старте сезона

- Оценка неудовлетворительная, команда идет на последнем месте. Это из минусов.
Из плюсов — постоянно не опускаем руки, даем бой любой команде от "Краснодара", "Зенита" до "Балтики", "Оренбурга", "Махачкалы". К сожалению, проигрываем в один мяч, - приводит слова Пименова "РБ Спорт".
По итогам прошлого сезона воронежский "Факел" занял второе место в Первой Лиге и напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу. После девяти сыгранных туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с тремя набранными очками в своем активе. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба во время международной паузы может отправить Олега Василенко в отставку с поста главного тренера.