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В "Факеле" неудовлетворительно оценили результаты команды на старте сезона

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о результатах команды.
Фото: РФС
По словам Пименова, на данный момент оценка результатов неудовлетворительная.

- Оценка неудовлетворительная, команда идет на последнем месте. Это из минусов.

Из плюсов — постоянно не опускаем руки, даем бой любой команде от "Краснодара", "Зенита" до "Балтики", "Оренбурга", "Махачкалы". К сожалению, проигрываем в один мяч, - приводит слова Пименова "РБ Спорт".

По итогам прошлого сезона воронежский "Факел" занял второе место в Первой Лиге и напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу. После девяти сыгранных туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с тремя набранными очками в своем активе. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба во время международной паузы может отправить Олега Василенко в отставку с поста главного тренера.

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