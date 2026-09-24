Полузащитник "Краснодара" Аугусто - о последних результатах: мы идем непобежденными

- Тяжелая ситуация. В матче с "Акроном" у нас было много голевых моментов, которые мы не смогли реализовать.
Но важно и не проигрывать, у нас еще нет поражений в чемпионате, мы идем непобежденными в этом сезоне.
Важно не проигрывать. Естественно, всегда хочется добиваться победы, - приводит слова Аугусто "Матч ТВ".
Напомним, что в последних трех матчах Российской Премьер-Лиги "Краснодар" трижды сыграл вничью - южане разделили очки с самарскими "Крыльями Советов" (2:2), тольяттинским "Акроном" (1:1) и "Оренбургом" (0:0). После девяти сыгранных туров "быки" возглавляют туринрную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с "Зенитом".
По итогам прошлого сезона краснодарцы стали серебряными призерами чемпионата России.