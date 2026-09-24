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Стало известно, кто может стать новым главным тренером "Ростова" - источник

Стал известен один из кандидатов на пост главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, Дмитрий Кириченко - один из кандидатов на пост главного тренера "Ростова". Ранее сообщалось, что Джонатан Альба покидает клуб.

Ранее Дмитрий Кириченко был главным тренером "Текстильщика" и "Уфы", а также входил в тренерский штаб "Сочи", "Кайрата" и "Ростова". После девяти сыгранных туров ростовчане располагаются на 12 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками в своем активе.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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