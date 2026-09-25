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Хавбек "Ростова" - единоличный лидер РПЛ по созданным голевым моментам

Стал известен список лучших футболистов чемпионата по количеству созданных голевых моментов.
Фото: телеграм-канал "РУСТАТ"
Атакующий полузащитник "Ростова" Иван Комаров является лучшим игроком РПЛ по количеству созданных голевых моментов в этих 9 турах.

На старте чемпионата 10-ка ростовчан создала для своих партнеров 17 голевых моментов за 775 сыгранных минут.

Также в топ-5 по данному показателю вошли: новичок ЦСКА Иван Олейников – 15 (716 минут), нападающий "Зенита" Максим Глушенков – 14 (683 минуты), вингер "Спартака" Маркиньос – 13 (768 минут) и крайний форвард московского "Динамо" Ярослав Гладышев – 12 (679 минут).

Источник: "РУСТАТ"

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