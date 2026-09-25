Игрок "Зенита" выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч против Австралии
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос начнет товарищескую игру в стартовом составе сборной Бразилии.
Сегодня, 25 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Австралии и Бразилии. Начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени.
Левый крайний защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос был включен тренерским штабом Карло Анчелотти в стартовый состав и начнет встречу с первых минут.
Напомним, вингер "Зенита" Луис Энрике не был вызван в национальную команду Бразилии на текущий сбор.