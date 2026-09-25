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Игрок "Зенита" выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч против Австралии

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос начнет товарищескую игру в стартовом составе сборной Бразилии.

Сегодня, 25 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Австралии и Бразилии. Начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени.

Левый крайний защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос был включен тренерским штабом Карло Анчелотти в стартовый состав и начнет встречу с первых минут.

Напомним, вингер "Зенита" Луис Энрике не был вызван в национальную команду Бразилии на текущий сбор.

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