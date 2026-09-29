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Глушенков не считает "Спартак" неудобным соперником для "Зенита": это не их заслуга

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков заявил, что проблемы петербуржцев в последних матчах со "Спартаком" связаны прежде всего с собственной игрой команды.
Фото: Михаил Шапаев, РФС
Глушенков не согласился с тем, что в последнее время "Зениту" стало сложнее противостоять "Спартаку". По словам форварда, петербуржцы сами создают себе проблемы в этих встречах.

"Нет. Это мы сами просто так играли", — ответил Глушенков на вопрос, стало ли тяжелее играть со "Спартаком".

Футболист объяснил, что имеет в виду ошибки "Зенита", после которых команде приходится исправлять ситуацию уже по ходу матчей.

"Сами себе привозим, а потом пытаемся вернуться в игру. Это больше наша игра, а не заслуга "Спартака", — добавил Глушенков.

За последний год команды встречались четыре раза. В последнем матче, состоявшемся в августе, "Спартак" победил "Зенит" со счетом 2:0.

Источник: "Матч ТВ"

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