Глушенков не считает "Спартак" неудобным соперником для "Зенита": это не их заслуга

"Нет. Это мы сами просто так играли", — ответил Глушенков на вопрос, стало ли тяжелее играть со "Спартаком".
Футболист объяснил, что имеет в виду ошибки "Зенита", после которых команде приходится исправлять ситуацию уже по ходу матчей.
"Сами себе привозим, а потом пытаемся вернуться в игру. Это больше наша игра, а не заслуга "Спартака", — добавил Глушенков.
За последний год команды встречались четыре раза. В последнем матче, состоявшемся в августе, "Спартак" победил "Зенит" со счетом 2:0.
Источник: "Матч ТВ"