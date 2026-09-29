Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
Фарерские островаНе начат
Финляндия
19:00
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
КазахстанНе начат
Шотландия
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
АнглияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Болгария
21:45
ЭстонияНе начат
Испания
21:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
21:45
АлбанияНе начат
Словения
21:45
Северная МакедонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
ИранНе начат

Орлов не ждет Вендела в матче "Зенита" с "Краснодаром": рисковать не надо

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник "Зенита" Вендел, скорее всего, не успеет вернуться на поле к матчу с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
Бразилец недавно приступил к тренировкам после повреждения, поэтому Орлов сомневается, что тренерский штаб петербуржцев решится задействовать его в ближайшей важной встрече чемпионата.

"Сложно пока говорить, он только всего три-четыре дня как приступил к тренировкам. Думаю, нет. Рисковать не надо", — заявил Орлов.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщал, что Вендел работает индивидуально. Полузащитник не отправился с командой в Китай и остался восстанавливаться в Санкт-Петербурге. По словам тренера, футболисту также предстоит обследование, после которого станет понятен дальнейший план восстановления.

Матч 10-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом" пройдет 10 октября. После девяти туров краснодарцы лидируют в чемпионате с 21 очком, а петербургский клуб занимает пятое место.

Источник: Радио "Зенит"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится