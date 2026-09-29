Орлов не ждет Вендела в матче "Зенита" с "Краснодаром": рисковать не надо

"Сложно пока говорить, он только всего три-четыре дня как приступил к тренировкам. Думаю, нет. Рисковать не надо", — заявил Орлов.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщал, что Вендел работает индивидуально. Полузащитник не отправился с командой в Китай и остался восстанавливаться в Санкт-Петербурге. По словам тренера, футболисту также предстоит обследование, после которого станет понятен дальнейший план восстановления.
Матч 10-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом" пройдет 10 октября. После девяти туров краснодарцы лидируют в чемпионате с 21 очком, а петербургский клуб занимает пятое место.
Источник: Радио "Зенит"