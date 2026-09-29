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Глушенков: если мы играем так, как можем, никто не может конкурировать с "Зенитом"

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков уверен, что при своей лучшей игре петербургская команда превосходит всех конкурентов в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
Глушенков спокойно оценил положение "Зенита" после девяти туров РПЛ. Петербуржцы набрали 18 очков и занимают пятое место, отставая от лидирующего "Краснодара" на три балла.

"Нормально. Три очка до "Краснодара" — рабочая ситуация. Бывало и больше", — заявил Глушенков.

Форвард отметил, что не переживал даже после мощного старта краснодарцев. По его мнению, "Зенит" сам допустил несколько осечек, а впереди остается еще 21 тур.

При этом главным соперником петербургской команды в борьбе за чемпионство Глушенков назвал сам "Зенит".

"Мы сами. Если мы играем так, как можем, никто не может конкурировать с "Зенитом", — подчеркнул футболист.

В следующем туре команда Сергея Семака сыграет как раз с лидером чемпионата. Встреча с "Краснодаром" пройдет 10 октября на выезде.

Источник: "Матч ТВ"

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