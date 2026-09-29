Глушенков: если мы играем так, как можем, никто не может конкурировать с "Зенитом"

"Нормально. Три очка до "Краснодара" — рабочая ситуация. Бывало и больше", — заявил Глушенков.
Форвард отметил, что не переживал даже после мощного старта краснодарцев. По его мнению, "Зенит" сам допустил несколько осечек, а впереди остается еще 21 тур.
При этом главным соперником петербургской команды в борьбе за чемпионство Глушенков назвал сам "Зенит".
"Мы сами. Если мы играем так, как можем, никто не может конкурировать с "Зенитом", — подчеркнул футболист.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет как раз с лидером чемпионата. Встреча с "Краснодаром" пройдет 10 октября на выезде.
Источник: "Матч ТВ"