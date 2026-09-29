Мор: Дзюба может найти себя в любой стезе — он способен на всё

Фото: ФК "Акрон"

"Я думаю, что будущее Дзюбы зависит от его желания. Артём скучать не будет. Это самый известный футболист в России. У него будет много предложений. Если он захочет играть в футбол, может играть где угодно: медиалига, ветеранская история. Он может найти себя в абсолютно любой стезе", — заявил Мор.