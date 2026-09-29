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Мор: Дзюба может найти себя в любой стезе — он способен на всё

Бывший футболист Эдуард Мор считает, что Артём Дзюба еще может вернуться в РПЛ зимой, однако перед нападающим открыто множество вариантов продолжения карьеры.
Фото: ФК "Акрон"
Дзюба не нашел новую команду во время летнего трансферного окна и в период дозаявок свободных агентов. По мнению Мора, дальнейшее будущее форварда теперь зависит исключительно от его собственного желания.

"Я думаю, что будущее Дзюбы зависит от его желания. Артём скучать не будет. Это самый известный футболист в России. У него будет много предложений. Если он захочет играть в футбол, может играть где угодно: медиалига, ветеранская история. Он может найти себя в абсолютно любой стезе", — заявил Мор.

Экс-футболист уверен, что после завершения профессиональной карьеры Дзюба также останется востребован. При этом Мор не исключает, что
37-летний нападающий еще попробует вернуться на высокий уровень.

"Если он почувствует, что не сказал последнее слово и хочет еще поиграть, вполне может поддерживать форму, зимой пройти сборы и поиграть в команде РПЛ. Он способен на всё", — добавил Мор.

Источник: "Чемпионат"

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