Мор: Дзюба может найти себя в любой стезе — он способен на всё

"Я думаю, что будущее Дзюбы зависит от его желания. Артём скучать не будет. Это самый известный футболист в России. У него будет много предложений. Если он захочет играть в футбол, может играть где угодно: медиалига, ветеранская история. Он может найти себя в абсолютно любой стезе", — заявил Мор.
Экс-футболист уверен, что после завершения профессиональной карьеры Дзюба также останется востребован. При этом Мор не исключает, что
37-летний нападающий еще попробует вернуться на высокий уровень.
"Если он почувствует, что не сказал последнее слово и хочет еще поиграть, вполне может поддерживать форму, зимой пройти сборы и поиграть в команде РПЛ. Он способен на всё", — добавил Мор.
Источник: "Чемпионат"