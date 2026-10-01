"Выиграли Кубок раз за семь лет - это результат?" Широков - о "Спартаке"

"Осенью они стабильно претендуют на первое место. Потом начинается весна - выходит совсем другое качество. И так - каждый год. Я не знаю, какой у них результат.
Они все заявляют, что борются за первое место - никогда даже близко не доезжают. Выиграли Кубок раз за семь лет - это результат? У них почти каждый год приходит новый тренер.Один раз пришёл, полгода поработал, выиграл Кубок и ушёл", - сказал Широков "Чемпионату".
На данный момент московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в девяти встречах. Красно-белые отстают от "Краснодара", находящегося на первой строчке, на 2 балла. Команда Хуана Карлоса Карседо одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения в чемпионате.
Клуб стал обладателем Кубка России в мае. До этого "Спартак" выигрывал этот трофей в сезоне-2021/2022.