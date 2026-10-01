Мостовой рассказал, что его порадовало в матче Россия - Иран

"Правда, меня очень порадовало то, что Валерий Карпин выпустил наконец-то основной состав.На мой взгляд, у нас достаточно хорошая команда по именам, увы, эти футболисты, не считая Александра Головина, не проходили проверки на европейском и международном уровне", - сказал Мостовой.
Во вторник, 29 сентября, сборная России принимала на казанской "Ак Барс Арене" национальную команду Ирана. Подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу со счетом 2:0. Дублем отличился полузащитник французского "Монако" Александр Головин.
В основном составе сборной России вышли Сафонов, Вахания, Мелехин, Дивеев, Круговой, Батраков, Кисляк, Обляков, Глушенков, Тюкавин и Головин.