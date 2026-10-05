Кондаков - об отношении Глушенкова к критике: ему абсолютно наплевать

- У него есть свои амбиции - он знает, что хочет делать на поле, может разозлиться, если что-то не получается.
Но если говорить про чужое мнение или критику - ему абсолютно наплевать.
При этом он переживает за команду: если проигрываем - психует так же, как все, - приводит слова Кондакова ТАСС.
В текущем сезоне Максим Глушенков вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в десяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет шесть забитых мячей и две голевые передачи. На данный момент он занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая лишь Александру Соболеву.
Контракт 27-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками.