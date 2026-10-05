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Футболист ЦСКА Глебов: слукавлю, сказав, что не обращаем внимания на плотность вверху таблицы

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о текущем турнирном положении команд в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Глебова, в турнирной таблице РПЛ наверху идет плотная борьба.

- Мне кажется, я слукавлю, сказав, что не обращаем внимания на плотность вверху таблицы. Видно же, когда три команды идут вровень и ещё одна буквально в двух очках.
Вольно-невольно смотришь на это, потому что любой футболист хочет быть на первом месте. Влияет ли это как-то на нас? Наверное, нет, - приводит слова Глебова "Чемпионат".

После девяти сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В десятом туре Российской Премьер-Лиги красно-синие сыграют на домашнем стадионе со столичной "Родиной".

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