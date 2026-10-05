По информации источника, клуб вел переговоры с южноафриканским футболистом Элиасом Мокваной. Руководство не устроили финансовые условия игрока, поэтому "Динамо" переключилось на Далера Кузяева.
В прошедшем сезоне Моквана провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи за тунисский "Эсперанс".
Кузяев перешел в махачкалинский клуб в конце сентября. Соглашение футболиста с командой рассчитано до конца текущего сезона.
Источник: Sport24
Стало известно, кого могло подписать "Динамо" Мх вместо Кузяева - источник
Стало известно, кого могло подписать махачкалинское "Динамо" вместо Далера Кузяева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала