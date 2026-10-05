Сильянов рассказал, сможет ли Дзюба помочь топ-клубам РПЛ

"Был бы он полезен в больших клубах РПЛ? Артем - топовый нападающий. Все видели, как он пришел в "Акрон", забивал и работал на команду, несмотря на возраст.
Не знаю про его нынешнее физическое состояние, но если он в хорошей форме, то сто процентов сможет помочь кому-нибудь", - сказал Сильянов "РИА Новостям".
Артем Дзюба оформил 8+5 в 26 матчах прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги за тольяттинский "Акрон". В мае контракт футболиста с клубом истек.
1 октября 38-летний нападающий заявил, что завершил профессиональную карьеру. Он отметил, что может сыграть за какой-нибудь клуб в Кубке России.