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Сильянов рассказал, сможет ли Дзюба помочь топ-клубам РПЛ

Футболист "Локомотива" Александр Сильянов высказался об игровых качествах нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Александр Сильянов считает, что Артем Дзюба будет полезен российским клубам при наличии хорошей физической формы.

"Был бы он полезен в больших клубах РПЛ? Артем - топовый нападающий. Все видели, как он пришел в "Акрон", забивал и работал на команду, несмотря на возраст.

Не знаю про его нынешнее физическое состояние, но если он в хорошей форме, то сто процентов сможет помочь кому-нибудь", - сказал Сильянов "РИА Новостям".

Артем Дзюба оформил 8+5 в 26 матчах прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги за тольяттинский "Акрон". В мае контракт футболиста с клубом истек.

1 октября 38-летний нападающий заявил, что завершил профессиональную карьеру. Он отметил, что может сыграть за какой-нибудь клуб в Кубке России.

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