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Карпин - о сборной России: это команда друзей, которые бьются друг за друга

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, как изменялась мотивация футболистов национальной команды после отстранения от официальных турниров.
Фото: РФС
По его словам, временами игрокам психологически сложнее настраиваться на товарищеские встречи, причём многое зависит от уровня соперника.

- Самое ценное, что было в этой игре - пенальти Максима Петрова, когда ребята помогли ему забить гол. Это показывает, что они думают не каждый о себе, а это команда друзей, которые бьются друг за друга. Думаю, это самое ценное, что есть сейчас. Поэтому результаты тоже улучшаются.

Они бьются друг за друга, и это помогает выигрывать матчи, - приводит слова Карпина "СЭ".

Следующую встречу сборная России проведёт 6 октября против Нигерии. Матч состоится в Нижнем Новгороде на "Совкомбанк Арене" и начнётся в 19:00 мск.

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