Карпин - о сборной России: это команда друзей, которые бьются друг за друга

- Самое ценное, что было в этой игре - пенальти Максима Петрова, когда ребята помогли ему забить гол. Это показывает, что они думают не каждый о себе, а это команда друзей, которые бьются друг за друга. Думаю, это самое ценное, что есть сейчас. Поэтому результаты тоже улучшаются.
Они бьются друг за друга, и это помогает выигрывать матчи, - приводит слова Карпина "СЭ".
Следующую встречу сборная России проведёт 6 октября против Нигерии. Матч состоится в Нижнем Новгороде на "Совкомбанк Арене" и начнётся в 19:00 мск.