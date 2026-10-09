Быстров оценил возможное возвращение Головина в РПЛ

"Думаю, основные игроки, которые у нас имеются, все сильные. Головин играет в сильном чемпионате, привык к большим скоростям. Не знаю, стоит ли ему возвращаться в РПЛ — все зависит от него самого. Но то, что он усилит любую нашу команду, — факт", — заявил Быстров.
Летом активно обсуждалась возможность возвращения Головина в Россию. Среди потенциальных претендентов на 30-летнего хавбека назывались московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Однако конкретных договоренностей о переходе футболиста не сообщалось.
Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. За это время россиянин закрепился во французском чемпионате и продолжает выступать за национальную сборную.
Источник: "Чемпионат"