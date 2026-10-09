Быстров оценил возможное возвращение Головина в РПЛ

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"Думаю, основные игроки, которые у нас имеются, все сильные. Головин играет в сильном чемпионате, привык к большим скоростям. Не знаю, стоит ли ему возвращаться в РПЛ — все зависит от него самого. Но то, что он усилит любую нашу команду, — факт", — заявил Быстров.