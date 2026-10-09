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Быстров оценил возможное возвращение Головина в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о перспективах Александра Головина и заявил, что футболист "Монако" способен стать усилением для любого клуба российского чемпионата.
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Быстров отметил высокий уровень Головина, который уже много лет выступает во Франции. По мнению экс-футболиста, опыт игры в европейском чемпионате позволяет полузащитнику успешно справляться с высокими скоростями и интенсивностью матчей.

"Думаю, основные игроки, которые у нас имеются, все сильные. Головин играет в сильном чемпионате, привык к большим скоростям. Не знаю, стоит ли ему возвращаться в РПЛ — все зависит от него самого. Но то, что он усилит любую нашу команду, — факт", — заявил Быстров.

Летом активно обсуждалась возможность возвращения Головина в Россию. Среди потенциальных претендентов на 30-летнего хавбека назывались московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Однако конкретных договоренностей о переходе футболиста не сообщалось.

Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. За это время россиянин закрепился во французском чемпионате и продолжает выступать за национальную сборную.

Источник: "Чемпионат"

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