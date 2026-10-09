Корнеев спрогнозировал результат матча "Краснодар" - "Зенит"

"Это будет один из интереснейших матчей, учитывая плотность в турнирной таблице, которая сейчас есть. В графе у "Краснодара" ни одного поражения еще. У "Зенита", по-моему, нет ни одной ничьей", — отметил Корнеев.
По мнению специалиста, команды вряд ли разойдутся миром. Несмотря на высокий статус соперников, он ожидает открытого футбола с большим количеством опасных моментов.
"Не думаю, что будет ничья в этом матче, но какое-то предчувствие мне говорит, что "Краснодар", возможно, и победит. Учитывая и последние игры "Зенита", который нельзя сказать, что прямо был суперубедительным. Поэтому я от "Краснодара" ожидаю победу. Это не будет закрытый матч. Мне кажется, игра будет с обилием голов", — заявил Корнеев.
Встреча "Краснодара" и "Зенита" состоится 10 октября. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"