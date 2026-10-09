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Корнеев спрогнозировал результат матча "Краснодар" - "Зенит"

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев назвал фаворита предстоящего матча "Краснодар" - "Зенит" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Корнеев поделился ожиданиями от центрального противостояний тура. Эксперт обратил внимание на плотность в верхней части турнирной таблицы и беспроигрышную серию краснодарцев. При этом последние выступления петербуржцев не произвели на него убедительного впечатления.

"Это будет один из интереснейших матчей, учитывая плотность в турнирной таблице, которая сейчас есть. В графе у "Краснодара" ни одного поражения еще. У "Зенита", по-моему, нет ни одной ничьей", — отметил Корнеев.

По мнению специалиста, команды вряд ли разойдутся миром. Несмотря на высокий статус соперников, он ожидает открытого футбола с большим количеством опасных моментов.

"Не думаю, что будет ничья в этом матче, но какое-то предчувствие мне говорит, что "Краснодар", возможно, и победит. Учитывая и последние игры "Зенита", который нельзя сказать, что прямо был суперубедительным. Поэтому я от "Краснодара" ожидаю победу. Это не будет закрытый матч. Мне кажется, игра будет с обилием голов", — заявил Корнеев.

Встреча "Краснодара" и "Зенита" состоится 10 октября. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

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