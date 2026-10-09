Быстров высмеял чемпионские амбиции "Спартака": об этом только в Comedy Club

"Последние годы говорить "Спартак" и "претендент на чемпионство", наверное, можно только в Comedy Club, а не у нас в футболе. Ожидания есть, а реальность, к сожалению, пока хромает", — заявил Быстров.
Отдельно специалист высказался о Барко, который недавно продлил контракт с московским клубом. Быстров усомнился, что новое соглашение с аргентинцем само по себе поможет красно-белым добиться чемпионства.
"Не знаю, спросите у Барко, поможет он им стать чемпионами или нет. Готов ли он наконец-то выйти на поле и показать свои лучшие качества. Просто в последних матчах я вообще не видел Барко. То у него спина, то радикулит какой-то", — добавил бывший футболист.
Источник: "Чемпионат"