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Быстров высмеял чемпионские амбиции "Спартака": об этом только в Comedy Club

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров усомнился в способности "Спартака" бороться за чемпионство в РПЛ.
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Быстров скептически оценил перспективы московского клуба в борьбе за золотые медали чемпионата России. По мнению экс-футболиста, в последние годы разговоры о возможном титуле "Спартака" слишком сильно расходились с реальными результатами команды.

"Последние годы говорить "Спартак" и "претендент на чемпионство", наверное, можно только в Comedy Club, а не у нас в футболе. Ожидания есть, а реальность, к сожалению, пока хромает", — заявил Быстров.

Отдельно специалист высказался о Барко, который недавно продлил контракт с московским клубом. Быстров усомнился, что новое соглашение с аргентинцем само по себе поможет красно-белым добиться чемпионства.

"Не знаю, спросите у Барко, поможет он им стать чемпионами или нет. Готов ли он наконец-то выйти на поле и показать свои лучшие качества. Просто в последних матчах я вообще не видел Барко. То у него спина, то радикулит какой-то", — добавил бывший футболист.

Источник: "Чемпионат"

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