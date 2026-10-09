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Мостовой назвал фаворита матча "Краснодар" — "Зенит"

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.inf высказался о предстоящей игре "Краснодара" с "Зенитом" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Матчи после паузы всегда сложные для прогноза, они в целом непредсказуемые. Учитывая то, что "Краснодар" играет дома, — они фавориты в этой игре. Матч не будет определяющим в борьбе за чемпионство, но он будет важен с точки зрения психологии для обеих команд. Но "Зенит" в любом состоянии опасен — на один матч они могут настроиться. Не стоит смотреть на их место в таблице", — сказал Мостовой.

В субботу, 10 октября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в десятом туре Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в активе.

Rusfootball.info

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