Мостовой назвал фаворита матча "Краснодар" — "Зенит"

"Матчи после паузы всегда сложные для прогноза, они в целом непредсказуемые. Учитывая то, что "Краснодар" играет дома, — они фавориты в этой игре. Матч не будет определяющим в борьбе за чемпионство, но он будет важен с точки зрения психологии для обеих команд. Но "Зенит" в любом состоянии опасен — на один матч они могут настроиться. Не стоит смотреть на их место в таблице", — сказал Мостовой.
В субботу, 10 октября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в десятом туре Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в активе.
Rusfootball.info