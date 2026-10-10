Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
4 - 0 4 0
Динамо МхЗавершен
Факел
0 - 5 0 5
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Краснодар
0 - 2 0 2
Зенит2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
ВелесЗавершен
Ленинградец
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
ТекстильщикЗавершен
Ротор
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен
Нижний Новгород
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен

"Зенит" открыл счет в матче с "Краснодаром" - отличился россиянин

Петербургский "Зенит" открыл счет в матче десятого тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
На 40-й минуте защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос подключился к атаке на правом фланге и отдал передачу в штрафную на Максима Глушенкова. Вингер с левого угла перекинул мяч через игравшего "на выходе" Станислава Агкацева и открыл счет на табло.

Напомним, что после девяти сыгранных туров южане возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы занимают пятое место с 18 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится