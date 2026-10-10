На 40-й минуте защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос подключился к атаке на правом фланге и отдал передачу в штрафную на Максима Глушенкова. Вингер с левого угла перекинул мяч через игравшего "на выходе" Станислава Агкацева и открыл счет на табло.
Напомним, что после девяти сыгранных туров южане возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы занимают пятое место с 18 баллами в своем активе.
"Зенит" открыл счет в матче с "Краснодаром" - отличился россиянин
Петербургский "Зенит" открыл счет в матче десятого тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"