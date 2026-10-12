Пятибратов: отставка Василенко из "Факела" напрашивалась

- Отставка Олега Петровича напрашивалась. Новые руководители дали возможность тренеру спокойно работать — не делали никаких резких движений. Результат определяет, будет ли тренер успешен в дальнейшем или нет. Олег Петрович — очень квалифицированный специалист, но так получилось, что у него нет ни одной победы в РПЛ.
А люди очень переживают за "Факел" и, конечно, по мере постройки нового стадиона команда должна находиться в РПЛ, - приводит слова Пятибратова "Чемпионат".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Факел" стал серебряным призером Первой Лиги и напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу. После десяти сыгранных туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с тремя набранными очками в своем активе. "Огнеопасные" остаются единственной командой в РПЛ, не одержавшей ни одной победы. После поражения от "Локомотива" в 10 туре РПЛ Олег Василенко был отправлен в отставку с поста главного тренера.
Василенко возглавлял команду с октября прошлого года, ранее он уже работал в "Факеле" с 2020 по 2022 год, а также был главным тренером "Черноморца", "Алании", "Телави", курского "Авангарда" и "Мордовии".