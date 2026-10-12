Гусев не увидел прогресса у "Родины" после смены тренера: ждал большего

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"От "Родины" ждал большего. Очков на вес золота и нужно цепляться за них в каждом матче. Была трехнедельная пауза, чтобы начать исправлять ситуацию. Но ничего этого мы вчера не увидели", — заявил специалист.

По мнению Гусева, трехнедельная пауза должна была помочь "Родине" исправить недостатки, однако заметных изменений в действиях футболистов не произошло.Отдельные вопросы у Гусева вызвала ситуация с главным тренером Джонатаном Альбой. Он считает, что руководство клуба могло заранее обеспечить наставнику возможность полноценно подготовить команду к возобновлению чемпионата."Три недели назад было ясно, что именно он возглавит "Родину". Наверное, руководство понимало, для чего это делает. Думал, как-то будут договариваться, чтобы он целенаправленно готовил команду все это время", — отметил Гусев.Специалист также обратил внимание на различия в футбольной философии Альбы и его предшественника Диаса. По словам Гусева, один тренер делал ставку на владение мячом, тогда как другой предпочитает высокий прессинг и интенсивные действия.