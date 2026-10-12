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Гусев не увидел прогресса у "Родины" после смены тренера: ждал большего

Бывший тренер московского "Динамо" Ролан Гусев в интервью Rusfootball.info раскритиковал игру "Родины" против ЦСКА и выразил недоумение по поводу подготовки команды под руководством Джонатана Альбы.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
По мнению Гусева, трехнедельная пауза должна была помочь "Родине" исправить недостатки, однако заметных изменений в действиях футболистов не произошло.

"От "Родины" ждал большего. Очков на вес золота и нужно цепляться за них в каждом матче. Была трехнедельная пауза, чтобы начать исправлять ситуацию. Но ничего этого мы вчера не увидели", — заявил специалист.

Отдельные вопросы у Гусева вызвала ситуация с главным тренером Джонатаном Альбой. Он считает, что руководство клуба могло заранее обеспечить наставнику возможность полноценно подготовить команду к возобновлению чемпионата.

"Три недели назад было ясно, что именно он возглавит "Родину". Наверное, руководство понимало, для чего это делает. Думал, как-то будут договариваться, чтобы он целенаправленно готовил команду все это время", — отметил Гусев.

Специалист также обратил внимание на различия в футбольной философии Альбы и его предшественника Диаса. По словам Гусева, один тренер делал ставку на владение мячом, тогда как другой предпочитает высокий прессинг и интенсивные действия.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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