Гусев раскритиковал новичка "Динамо" Казимира: не увидел желания обострять

"Не люблю слов "адаптация", "время". Когда сейчас был на прощальном матче Вагнера, вспоминали, как он ворвался в наш чемпионат", — рассказал Гусев.
В качестве примера бывший полузащитник привел бразильских легионеров ЦСКА, которым удалось быстро проявить себя после переезда в Россию.
"Приходит с самолета из Баку, и во втором тайме сразу забивает гол через 10 минут. Потом весь сезон творит чудеса. Так же и Карвальо", — вспомнил специалист.
По мнению Гусева, талантливый футболист способен демонстрировать свои сильные стороны с первых матчей, даже если еще не полностью привык к новой команде.
"Но сейчас иные времена, иные нравы. Не увидел вчера от Казимира за эти 25–30 минут желания обострять игру", — заключил он.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info