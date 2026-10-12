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Гусев раскритиковал новичка "Динамо" Казимира: не увидел желания обострять

Бывший тренер "Динамо" Ролан Гусев в интервью Rusfootball.info остался недоволен дебютом гаитянского полузащитника Казимира и объяснил, почему не считает адаптацию оправданием для невыразительной игры.
Фото: ФК "Динамо"
Гусев признался, что ожидал от новичка бело-голубых большей активности в атаке. За проведенные на поле 25–30 минут футболист, по мнению специалиста, практически не пытался обострять ситуацию у ворот соперника.

"Не люблю слов "адаптация", "время". Когда сейчас был на прощальном матче Вагнера, вспоминали, как он ворвался в наш чемпионат", — рассказал Гусев.

В качестве примера бывший полузащитник привел бразильских легионеров ЦСКА, которым удалось быстро проявить себя после переезда в Россию.

"Приходит с самолета из Баку, и во втором тайме сразу забивает гол через 10 минут. Потом весь сезон творит чудеса. Так же и Карвальо", — вспомнил специалист.

По мнению Гусева, талантливый футболист способен демонстрировать свои сильные стороны с первых матчей, даже если еще не полностью привык к новой команде.

"Но сейчас иные времена, иные нравы. Не увидел вчера от Казимира за эти 25–30 минут желания обострять игру", — заключил он.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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