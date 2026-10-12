Пятибратов предрек успех "Факелу", если в клуб придет Рахимов

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высоко оценил возможное приглашение Рашида Рахимова в воронежский "Факел", однако выразил сомнения, что специалист согласится возглавить команду.

Фото: "БИЗНЕС Online"

"Если "Факел" сможет договориться с Рашидом Рахимовым, это мощнейшее приобретение. Очень сильный и квалифицированный специалист. Он очень требовательный, жёсткий и волевой человек. Если он возглавит "Факел", их ждёт однозначный успех", — заявил Пятибратов.