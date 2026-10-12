Матчи Скрыть

Пятибратов предрек успех "Факелу", если в клуб придет Рахимов

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высоко оценил возможное приглашение Рашида Рахимова в воронежский "Факел", однако выразил сомнения, что специалист согласится возглавить команду.
Фото: "БИЗНЕС Online"
Пятибратов прокомментировал информацию о возможном назначении Рахимова главным тренером воронежского клуба.

"Если "Факел" сможет договориться с Рашидом Рахимовым, это мощнейшее приобретение. Очень сильный и квалифицированный специалист. Он очень требовательный, жёсткий и волевой человек. Если он возглавит "Факел", их ждёт однозначный успех", — заявил Пятибратов.

При этом тренер усомнился в вероятности такого назначения. Он считает, что уровень Рахимова позволяет ему рассчитывать на работу с командами, способными претендовать на серьезные достижения.

"Честно говоря, я пока очень сомневаюсь, потому что квалификация Рашида Рахимова позволяет ему работать в клубе, который может бороться за что-то серьёзное", — отметил специалист.

Пятибратов также подчеркнул, что Воронеж заслуживает сильного наставника, а руководству "Факела" необходимо как можно быстрее определиться с кандидатурой нового главного тренера.

"Если "Факел" договорится, буду очень рад. Воронеж заслужил сильного тренера. Прекрасный город и болельщики. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время наступила ясность, потому что клуб не может долго без тренера", — добавил он.

Напомним, после десяти туров РПЛ "Факел" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав три очка. Ранее воронежский клуб расстался с главным тренером Олегом Василенко.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится